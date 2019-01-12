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В Донбассе был сбит наблюдательный беспилотник ОБСЕ

Происшествия

Это уже не первый случай

Донецк, 12 января 2019, 08:58 — REGNUM  В Донбассе был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба миссии.

Сообщается, что наблюдатели ОБСЕ со своего пункта на восточной окраине Попасной запустили свой БПЛА с целью наблюдения за снегоуборочными работами на автодороге Т-0504.

В какой-то момент оператор БПЛА услышал шесть очередей из стрелкового оружия. В итоге наблюдательный БПЛА был сбит, вернуть его не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января украинские боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ, который пролетал в районе населенного пункта Артема. Тогда БПЛА уцелел.

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Война в Донбассе
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