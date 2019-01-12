В Китае наказаны все причастные к делу о просроченной вакцине

Пекин, , 09:09 — REGNUM 17 человек понесли наказание по делу о просроченной вакцине от полиомиелита в уезде Цзиньху провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом 12 января говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

Чрезвычайное происшествие случилось в начале января 2019 года. В медицинском центре «Личэн» 145 детей получили вакцину от полиомиелита, срок годности которой закончился ещё в начале декабря 2018 года.

В связи с данным инцидентом наказаны руководитель медцентра Ван Хун и ещё 16 человек. Все причастные к данному ЧП сняты с занимаемых должностей, исключены из партии, в отношении всех 17 человек возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

О состоянии детей, получивших вакцину с истекшим сроком годности, не сообщается. Нет информации и о том, обращались ли кто-либо из 145 детей за медицинской помощью после вакцинации.

Для расследования инцидента властями уезда Цзиньху сформирована рабочая группа, занимающаяся сбором информации по данному делу. В настоящий момент возбуждены дела в отношении заместителя главы уезда Гао Чанпина, партийного секретаря уездного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Чэнь Хуа и его заместителя Цю Юнфу.

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