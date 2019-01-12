Бенгкулу, Индонезия, , 08:25 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Индонезии. Об этом 12 января сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным USGS, подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы в 19:05 по времени UTC (Всемирное координированное время) или 22:05 мск.

Эпицентр подземной стихии находился у побережья острова Суматра, в 117 километрах к северо-западу от города Бенгкулу (население около 329 000 человек).

Очаг землетрясения находился на глубине 43,9 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Об угрозе цунами информации не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Индонезии, по данным национального центра землетрясений агентства метеорологии, климатологии и геофизики страны, за 2018 год в Индонезии произошло 23 разрушительных землетрясения.

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