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Премьер-министр Канады прокомментировал наезд автобуса на людей в Оттаве

Происшествия

Погибли три человека

Оттава, 12 января 2019, 08:16 — REGNUM  Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям жертв и пострадавших в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве. Соответствующее сообщение Трюдо опубликовал накануне, 11 января, в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Канады двухэтажный автобус наехал на остановку. Погибли три человека, ранения получили ещё 23.

«Я направляю мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем затронутым сегодняшней трагической аварией в Оттаве», — написал Трюдо на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Он подчеркнул, что власти внимательно следят за ситуацией, а также поблагодарил работников экстренных служб.

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Наезды автомобилей на остановки общественного транспорта
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