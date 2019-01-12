В Китае привлекли к ответственности за коррупцию 620 тыс. человек за год

Пекин, , 08:20 — REGNUM Китайскими властями привлечена 621 тысяча человек к ответственности за коррупционные преступления в 2018 году, сообщается 12 января Центральной комиссией по проверке дисциплины ЦК КПК.

В числе привлеченных к ответственности за коррупционные преступления — 51 высокопоставленный чиновник, и это говорит о том, что в нынешней борьбе с коррупцией нет неприкасаемых персон.

Кроме этого сообщается, что КНР продолжила в 2018 году активную борьбу с коррупцией, которая, по мнению текущего руководства Китая, является одним из главных врагов народной республики по достижению основных целей развития, таких как полное искоренение нищеты.

Также, по данным Центральной комиссии, ответственные за борьбу с коррупцией ведомства получили в 2015 году 3,44 млн соответственных жалоб и доносов, провели 341 тысячу допросов и бесед и завели свыше 638 тысяч дел. При этом из 621 тысячи привлеченных к ответственности за коррупцию, 526 тысяч получили партийные взыскания.

Отметим, масштабная компания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти нынешнего председателя КНР Си Цзиньпиня и за время её проведения к ответственности за партийные нарушения и коррупцию было привлечено 1,5 млн партийных чиновников.