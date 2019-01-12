При пожаре в наркоцентре в Эквадоре погибли 18 человек

Гуаякиль, Эквадор, , 08:10 — REGNUM Минимум 18 человек погибли при пожаре, возникшем в Эквадоре в клинике для лечения и реабилитации людей с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Об этом 12 января сообщает газета El Comercio.

Пожар произошёл в городе Гуаякиль. В результате ЧП, по данным пожарно-спасательной службы, от удушья погибли 17 человек, ещё один скончался по дороге в медицинское учреждение.

Также сообщается о пострадавших, которые были госпитализированы с ожогами в больницу. Их количество уточняется.

Над тушением возгорания работали около 60 пожарных в составе пяти подразделений.

На место чрезвычайной ситуации прибыли представители администрации города. Возле места происшествия собрались родственники людей, находившихся в клинике, чтобы получить информацию о своих близких.

Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в поликлинике во Владимирской области. Из-за возгорания было эвакуировано 36 человек, погибших и пострадавших нет.

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