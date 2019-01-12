В США помиловали афроамериканцев, «изнасиловавших» в 1949 году девушку

Вашингтон, , 07:47 — REGNUM В американском штате Флорида посмертно были помилованы четверо афроамериканцев, которые 70 лет назад были осуждены за изнасилование 17-летней девушки. Об этом накануне, 11 января, пишет USA Today.

Речь идёт об инциденте, который имел место в 1949 году. Тогда 17-летняя жительница города Гровленд (США, штат Флорида) заявила, что была изнасилована четырьмя афроамериканцами. Данное заявление всколыхнуло общественность Гровленда до такой степени, что одного из обвиняемых просто забили до смерти. Всех четверых афроамериканцев, обвиненных в изнасиловании, прозвали «Гровлендской четверкой».

Уголовное дела в отношении оставшихся троих были рассмотрены без разбора каких-либо улик и опроса свидетелей. Двое «насильников» были приговорены к смертной казни, ещё один отбывал пожизненный срок. Также в городе прокатилась волна погромов — белые громили кварталы, где проживали афроамериканцы, сжигая их дома.

Однако теперь, та самая «потерпевшая» — теперь уже женщина преклонного возраста в инвалидном кресле, заявила, что никакого изнасилования на самом деле не было.

В присутствии губернатора штата, потомков «насильников», а также самой «жертвы» состоялось четырехчасовое разбирательство. В ходе процедуры были представлены неопровержимые доказательства того, что все четверо афроамериканцев не виновны.

В итоге данное уголовное дело были признано проявлением расовой несправедливости, а всех «насильников» помиловали уже посмертно.