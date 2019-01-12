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В Оттаве автобус насмерть задавил трех человек

Происшествия

Транспортное средство заехало на остановку

Оттава, 12 января 2019, 05:16 — REGNUM  Три жителя Оттавы (Канада) стали жертвами наезда автобуса на остановку, заявил глава города Джим Уотсон в Twitter.

«В результате происшествия с автобусом в Уэстборо пострадали 23 человека, три человека погибли», — сказано в твите Уотсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, водитель грузовика, который протарнил автобус с хоккеистами канадской молодежной команды «Хамболд Бронкос» в апреле 2018 г., признал свою вину в их гибели. Погибли 16 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Канаде водитель грузовика признал вину в гибели хоккеистов

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Дорожно-транспортные происшествия
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