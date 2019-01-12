Военно-Грузинскую дорогу открыли для проезда легковых автомобилей

Владикавказ, , 03:23 — REGNUM Военно-Грузинская дорога, ранее закрытая для расчистки от снежных лавин, открылась для движения легковых автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

Сообщается, что движение легковых автомобилей по дороге началось в 19:00 по московскому времени. В настоящее время проезд грузовых автомобилей по дороге все еще закрыт.

Напомним, Военно-Грузинская дорога была закрыта для движения всех видов автотранспорта с 8 января 2019 года по причине снежных завалов. Начиная с 10 января дорожные службы занимались расчисткой дороги от снежных лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 января, на пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии скопилась очередь из 364 автомобилей. Для организации жизнедеятельности людей, оказавшихся на границе из-за погодных условий, сотрудники МЧС развернули пункты обогрева и организовали работу психологов, миграционной службы и медицины катастроф.

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