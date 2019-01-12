В Щербинке ввели карантин по бешенству до 10 марта

Щербинка, Московская область, , 02:19 — REGNUM В поселении Щербинка, расположенном на территории Новой Москвы, до 10 марта введен карантин по бешенству, сообщает пресс-служба московской мэрии.

Сообщается, что решение ввести карантин было принято после случая выявления заболевания бешенством у одного из домашних животных. На время действия карантина будут запрещены выставки собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз питомцев за пределы поселения, а также отлов диких животных для вывоза их в другие районы. Контролировать соблюдение требований будет комитет ветеринарии Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в Калужской области был выявлен еще один случай заболевания бешенством у лисы. Случай был выявлен при исследовании головного мозга животного, убитого в деревне Озерская. В области с 27 декабря 2018 года был установлен карантин по бешенству на территории Бабынинского, Боровского и Малоярославецкого районов.

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