Украинские «Вести»: кандидат в президенты захватил офис полиции в Киеве

Киев, , 00:22 — REGNUM В Киеве неизвестные 11 января заблокировали офис подразделения национальной полиции, сообщает пресс-служба украинской полиции на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, группа неизвестных попыталась захватить офис полиции на улице Большая Васильковская. Неизвестные не пускали к рабочим местам полицейских и блокировала работу правоохранителей. В результате оперативных действий были задержаны десять человек.

По данным украинских «Вестей», ситуация не столь однозначная. Так, по данным полиции, офис арендуется правоохранителями. Однако представители аграрной компании «Глобал групп» заявили, что офис арендует их фирма с 2012 года. Глава компании Сергей Романов отметил, что кандидат в президенты Владимир Зеленский «путем махинаций» переписал документы на офис на себя. После этого офис оказался в аренде у полиции.

Также «Вести» отметили, что штурм офиса проводили люди Зеленского во главе с шоуменом и полиция. На месте также присутствовали представители «Глобал групп».

Напомним, Владимир Зеленский — украинский комик, лидер студии «Квартал-25». Также являлся главой телеканала «Интер». Является одним из кандидатов в президенты Украины.

Отметим, подобные рейдерские захваты стали частым явлением на Украине после госпереворота 2014 года.