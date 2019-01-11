В Дагестане ликвидирована группа боевиков, атаковавшая сотрудников ДПС

Махачкала, , 23:33 — REGNUM В Дагестане в ходе боестолкновения была уничтожена группа боевиков. Об этом сегодня, 11 января, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Около 18:00 по московскому времени на федеральной трассе «Кавказ» на участке Кизилюрт — Махачкала группа вооруженных неизвестных, передвигавшаяся на автомобиле ВАЗ 2107, атаковала сотрудников ДПС.

Сотрудники правоохранительных органов потребовали остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться, но в ответ бандиты открыли огонь из автоматического оружия.

В результате боестолкновения трое боевиков были нейтрализованы.

В машине бандитов были обнаружены два автомата, пистолет и множество боеприпасов.

В рядах правоохранительных органов потерь нет, из гражданских также никто не пострадал.