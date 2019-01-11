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Полиция задержала «заминировавшего» Павелецкий вокзал в Москве

Происшествия

Здание Павелецкого вокзала вечером 11 января проверяли после анонимного сообщения об угрозе взрыва

Полиция задержала «заминировавшего» Павелецкий вокзал в Москве
Ashely Moreno
Арест

Москва, 11 января 2019, 22:59 — REGNUM  Сотрудники полиции в Москве задержали мужчину, сообщившего о якобы заложенном взрывном устройстве в здании Павелецкого вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании Павелецкого вокзала мужчина задержан сотрудниками полиции», — сказала собеседница агентства.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 11 января здание Павелецкого вокзала было осмотрено кинологами после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Никаких опасных предметов в здании обнаружено не было. В полиции вскоре сообщили об установлении личности подозреваемого в совершении звонка.

Читайте ранее в этом сюжете: Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

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