Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Москва, , 21:42 — REGNUM В полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании Павелецкого вокзала в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение о том, что в здании Павелецкого вокзала якобы заложено взрывное устройство. Ведётся проверка», — сказал собеседник агентства.

Все помещения вокзала в настоящее время осматривают кинологи. По информации РИА Новости, эвакуации людей из здания при этом не проводилось.

Тем временем в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщили, что полиции предварительно удалось установить личность человека, сообщившего об угрозе взрыва.

Подробности произошедшего уточняются.