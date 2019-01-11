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Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Происшествия

В полиции заявили об установлении личности звонившего

Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва
Иллюстрация:  ucnauri.com
Кинолог

Москва, 11 января 2019, 21:42 — REGNUM  В полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании Павелецкого вокзала в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение о том, что в здании Павелецкого вокзала якобы заложено взрывное устройство. Ведётся проверка», — сказал собеседник агентства.

Все помещения вокзала в настоящее время осматривают кинологи. По информации РИА Новости, эвакуации людей из здания при этом не проводилось.

Тем временем в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщили, что полиции предварительно удалось установить личность человека, сообщившего об угрозе взрыва.

Подробности произошедшего уточняются.

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