Очередной украинский чиновник попался на взятке

Киев, , 21:44 — REGNUM Чиновник министерства регионального развития Украины попался на взятке, сообщает 11 января УНИАН.

Согласно сообщению, полиция задержала главного специалиста отдела управления государственной собственностью ведомства. Чиновник требовал за предоставление помещений в аренду взятку в размере $5 тыс. Коррупционеру грозит тюремное заключение на срок до десяти лет.

Напомним, ранее на Украине задержали главу «Донецкого государственного агентства автомобильных дорог» и юриста компании. Задержанный чиновник получал «откат» за поставку нефтепродуктов.

Отметим, украинские продажные чиновники и политики совершенно не стараются скрыть свои коррупционные схемы, из-за чего подавляющее большинство населения абсолютно не доверяет власти.