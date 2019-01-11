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Очередной украинский чиновник попался на взятке

Происшествия

Чиновник пытался получить $5 тысяч

Киев, 11 января 2019, 21:44 — REGNUM  Чиновник министерства регионального развития Украины попался на взятке, сообщает 11 января УНИАН.

Согласно сообщению, полиция задержала главного специалиста отдела управления государственной собственностью ведомства. Чиновник требовал за предоставление помещений в аренду взятку в размере $5 тыс. Коррупционеру грозит тюремное заключение на срок до десяти лет.

Напомним, ранее на Украине задержали главу «Донецкого государственного агентства автомобильных дорог» и юриста компании. Задержанный чиновник получал «откат» за поставку нефтепродуктов.

Отметим, украинские продажные чиновники и политики совершенно не стараются скрыть свои коррупционные схемы, из-за чего подавляющее большинство населения абсолютно не доверяет власти.

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Коррупция и борьба с ней
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