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ДНР: трое украинских боевиков погибли в небоевых инцидентах за неделю

Происшествия

Еще трое были ранены

ДНР: трое украинских боевиков погибли в небоевых инцидентах за неделю
U.S. Army Europe Images
ВСУ

Донецк, 11 января 2019, 19:30 — REGNUM  В результате небоевых происшествий в Донбассе ВСУ потеряли убитыми троих военнослужащих, и еще трое были ранены, заявил 11 января заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает «Донецкое агентство новостей».

По его словам, за прошедшую неделю украинские военнослужащие в Донбассе успели подорваться на минном поле, обстрелять друг друга, а также нарушить правила обращения с оружием. В результате трое украинских боевиков погибли, еще трое были ранены. Все потери ВСУ преподнесли как результат «обстрелов» со стороны ДНР.

Напомним, украинская армия крайне деморализована, не подчиняется своим командирам, а военнослужащие злоупотребляют алкоголем и устраивают взаимные перестрелки. В результате ВСУ несут множественные небоевые потери, выдаваемые за потери во время боев с войсками независимых республик.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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