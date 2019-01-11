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В Великом Новгороде 60-летний пациент умер в холле поликлиники

Происшествия

Ранее мужчина перенёс инфаркт и операцию на сердце

Великий Новгород, 11 января 2019, 18:23 — REGNUM  В Великом Новгороде сегодня, 11 января, в холле городской поликлиники № 4 скончался мужчина, который пришёл на приём к лечащему врачу. По словам главного врача Центральной городской клинической больницы Великого Новгорода Михаила Юхно, 60-летний мужчина ранее перенёс инфаркт миокарда и операцию на сердце.

В поликлинике у него резко ухудшилось самочувствие. Реанимационные мероприятия проводили сначала сотрудники поликлиники, а затем специалисты скорой помощи, прибывшей на место через 2 минуты после вызова, но они эффекта не дали.

По словам Михаила Юхно, внезапная смерть в случае подобных заболеваний может наступить вследствие тромбоэмболии легочной артерии, но точная причина её будет устанавливаться.

«Предупредить подобные ситуации невозможно. Что послужило причиной в данном случае, пока неизвестно», — отметил главный врач Центральной городской клинической больницы Великого Новгорода.

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