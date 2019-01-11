Верховный суд Марий Эл ужесточил приговор экс-мэру Йошкар-Олы

Йошкар-Ола, , 18:08 — REGNUM Верховный суд Марий Эл изменил приговор в отношении экс-мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова по итогам рассмотрения в апелляционном порядке жалобы обвиняемого и его адвоката, а также представления прокуратуры на приговор Йошкар-Олинского городского суда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судебного органа.

Ранее Плотников был признан виновным и осужден по статьям о незаконном ведении предпринимательской деятельности и получении взяток в крупном размере. Горсуд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима и штрафа в размере 17 млн рублей. В качестве дополнительного наказания ему запрещено занимать руководящие должности государственных учреждениях в течение 5 лет.

Суд апелляционной инстанции после изучения жалоб и представлений, а также выслушав мнения сторон, изменил приговор.

Срок лишения свободы не изменился, однако сумма штрафа увеличена до 22,5 млн рублей. В доход государства взыскана стоимость гаражей, полученных в качестве взятки. При этом срок запрета занимать руководящие должности в госорганах сокращен до трех лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-мэр Йошкар-Олы был задержан 3 декабря 2015 года. В отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. По версии следствия, в июне 2014 года Плотников, являясь председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», получил от предпринимателя Александра Туруева взятку в виде квартиры стоимостью 4 млн рублей за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности. Позднее, в конце января 2016 года, было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности.

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Следствие полагает, что с мая 2012 по ноябрь 2015 года Плотников «из корыстных побуждений» через доверенное лицо управлял обществом с ограниченной ответственностью, которое осуществляло предпринимательскую деятельность. Являясь сначала председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Йошкар-Олы, а затем главой администрации, Плотников предоставлял ООО льготы и преимущества, а также покровительствовал в другой форме.

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Позднее было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Плотникова о получении взятки в виде трех гаражей.

Государственный обвинитель просил суд назначить наказание экс-мэру Йошкар-Олы в виде лишения свободы сроком на 13 лет с лишением права занимать государственные должности в течение 10 лет, а также назначить штраф в размере 34 млн рублей.

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