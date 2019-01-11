В Курской области неделю горит мусорная свалка

Железногорск, Курская область, , 17:35 — REGNUM В городе Железногорске (Курская область) с 4 января горит полигон твердых бытовых отходов, который в течение двух последних лет не эксплуатировался. Как сообщила пресс-служба областной администрации, 10 января на место выехал заместитель губернатора Алексей Смирнов.

Замгубернатора проверил ход работ вместе с главой города Железногорска Дмитрием Котовым, сотрудниками областного департамента экологической безопасности и природопользования и спасателями. По официальным данным, угрозы для населения нет — в городе не чувствуется даже задымления.

Огонь тушат круглосуточно. Очаг горения уже локализован. К ликвидации последствий пожара привлечена техника Михайловского горно-обогатительного комбината.

«Я приехал, чтобы организовать здесь совместное совещание с ГОКом. Их представители здесь. Мы договорились, что они дают свою технику, она и сейчас здесь работает, увеличивают группировку. Плюс те силы, которые есть у нас в областном резерве. Здесь нужны сейчас бульдозеры — они имеются, — нужны экскаваторы для погрузки, грунт и минимум три больших самосвала, чтобы обеспечить подвозку грунта — а нужно завезти более тысячи квадратных метров», — цитирует слова Смирнова ТРК «Сейм».

Причины возгорания пока неизвестны. Их предстоит выяснить региональному департаменту экологической безопасности и природопользования и Росстройнадзору.