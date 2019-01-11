В Балтийском море пропал украинский моряк

Владиславово, Польша, , 16:43 — REGNUM В Балтийском море остановлены поиски моряка, который выпал за борт одного из судов, сообщило 11 января Польское радио.

Трагедия произошла на севере Польши недалеко от города Владиславово Поморского воеводства.

В спасательной операции участвовали корабли морской службы поиска и спасения, пограничники, волонтёры и вертолёт.

Они обыскали акваторию в пределах пяти морских миль в районе Гданского и Пуцкого заливов, но так ничего и не нашли.

«Шансы найти украинского моряка живым близки к нулевым», — заявили в службе поиска и спасения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января у берегов Турции затонуло торговое судно с углём. В результате погибли четыре моряка с Украины.

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