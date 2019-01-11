Пятница, 11 Января 2019 года
16:44:08 МСК

В Балтийском море пропал украинский моряк

Происшествия

Шансов выжить у него нет

Владиславово, Польша, 11 января 2019, 16:43 — REGNUM  В Балтийском море остановлены поиски моряка, который выпал за борт одного из судов, сообщило 11 января Польское радио.

Трагедия произошла на севере Польши недалеко от города Владиславово Поморского воеводства.

В спасательной операции участвовали корабли морской службы поиска и спасения, пограничники, волонтёры и вертолёт.

Они обыскали акваторию в пределах пяти морских миль в районе Гданского и Пуцкого заливов, но так ничего и не нашли.

«Шансы найти украинского моряка живым близки к нулевым», — заявили в службе поиска и спасения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января у берегов Турции затонуло торговое судно с углём. В результате погибли четыре моряка с Украины.

Читайте также: Опознаны тела двух украинских моряков, погибших у берегов Турции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морские и речные грузоперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить