В Балтийском море пропал украинский моряк

Владиславово, Польша, 11 января 2019, 16:43 — REGNUM В Балтийском море остановлены поиски моряка, который выпал за борт одного из судов, сообщило 11 января Польское радио.
Трагедия произошла на севере Польши недалеко от города Владиславово Поморского воеводства.
В спасательной операции участвовали корабли морской службы поиска и спасения, пограничники, волонтёры и вертолёт.
Они обыскали акваторию в пределах пяти морских миль в районе Гданского и Пуцкого заливов, но так ничего и не нашли.
«Шансы найти украинского моряка живым близки к нулевым», — заявили в службе поиска и спасения.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 января у берегов Турции затонуло торговое судно с углём. В результате погибли четыре моряка с Украины.
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