Пятница, 11 Января 2019 года
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Во Владивостоке в ДТП с маршруткой пострадали 15 человек

Происшествия

Все пострадавшие госпитализированы в больницу

Владивосток, 11 января 2019, 15:22 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и легкового автомобиля во Владивостоке пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло в 18:47 по местному времени (11:47 мск) около дома 38 по улице Некрасовская. Водитель Тойота Краун 1995 года рождения не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении рейсовым автобусом «ГАЗель», а также с четырьмя легковыми автомобилями. Маршрутку от удара опрокинуло набок.

В результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе двое детей, водитель автобуса доставлен в реанимацию с сочетанной травмой, другие пострадавшие направления в краевую клиническую больницу.

Водитель легковушки не пострадал, в отношении него составлены административные протоколы за тонировку и отсутствия полиса ОСАГО. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало иарегнум, ранее 15 человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.

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