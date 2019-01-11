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На Украине из-за непогоды ограничена работа шести морских портов

Происшествия

В портах не грузят зерно

Киев, 11 января 2019, 15:15 — REGNUM  На Украине ограничена работа шести из шестнадцати морских портов, заявили в Администрации морских портов (АМПУ), сообщило 11 января информационное агентство «УНН».

Из-за снега и дождя в Бердянском, Ренийском, Херсонском, Черноморском, Николаевском и Одесском портах не производятся грузовые операции с зерном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожской области из-за непогоды на нескольких трассах было ограничено движение большегрузных и пассажирских автомобилей.

Синоптики ожидают в ближайшее время дожди и метели в центральных и восточных областях Украины.

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