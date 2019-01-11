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Таганрогский авиазавод подал в суд на Telegram-канал Mash

Происшествия

…из-за ролика об отравлении таллием

Таганрог, Ростовская область, 11 января 2019, 15:12 — REGNUM  Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева подал в суд на Telegram-канал Mash. Исковое заявление предприятия к ООО «Мэш» зарегистрировал Таганский суд Москвы.

Руководство авиазавода, сотрудники которого в конце 2017 года были отравлены таллием, требует удалить ролик, размещённый в социальной сети «ВКонтакте» в марте 2018 года. Заголовок видео гласит: «Работники авиазавода умирают, отравившись таллием». По информации интернет-издания «Ёрш. Таганрог», от Mash также требуется признать опубликованные сведения недействительными.

Юристы завода утверждают, что эти сведения повлекли негативную реакцию общественности в отношении предприятия и сотрудников.

Как передаёт портал, это не первый иск таганрогского завода к Telegram-каналу с аналогичными требованиями. Весной 2018 года руководство таганрогского предприятия пыталось добиться удаления ролика, но летом дело было прекращено.

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ИА REGNUM напоминает, что работники ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» при загадочных обстоятельствах отравились таллием ещё в конце 2017 года, но стало известно об инциденте только в 2018-м. Более 20 человек обратились к медикам с симптомами заболеваний желудочно-кишечного тракта, инфекций. Обнаружить в крови яд удалось только спустя три месяца.

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Руководство предприятия заявило о том, что тяжелый металл был добавлен сотрудникам в воду или пищу, правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, главным фигурантом которого стал работник авиазавода Владислав Ш.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Отравления химическими веществами
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