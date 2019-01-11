В Брянске под суд пойдет мужчина, вырубивший деревья на 19 млн рублей

Брянск, , 15:03 — REGNUM В Брянской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в вырубке леса на 19 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, дело передано в суд. «Черному лесорубу» грозит до семи лет лишения свободы.

Незаконная рубка деревьев велась на территории Карачевского района области. По данным полиции, ее организовал 37-летний житель Брянского района. Он нанял бригаду, которая вырубила 700 кубометров деревьев. Часть заготовленной древесины мужчине удалось продать, остальное изъяли полицейские. Ущерб от действий «предпринимателя» оценивается в 18,8 млн рублей.

В отношении мужчины расследовались уголовные дела по ч.3 ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» и ч. 3 ст. 191.1 «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины». Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИА REGNUM отмечает, что ранее в Брянской области было возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке деревьев территории государственного природного заказника федерального значения «Клетнянский». Злоумышленники вырубили 52 кубометра древесины хвойных пород, причинив ущерб в 700 тыс. рублей.

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