Дело вице-премьера в Чувашии: начались обыски в квартирах сообщников

Чебоксары, , 14:38 — REGNUM В Чувашии продолжается расследование уголовного дела, фигурантом которого стал вице-премьер — министр экономики республики Владимир Аврелькин. Сегодня, 11 января, Ленинский райсуд Чебоксар удовлетворил ходатайство о проведении обысков в квартирах предполагаемых сообщников чиновника, сообщает «Коммерсант».

Обыски пройдут в квартирах у директора чебоксарского ООО «Ордер» Ольги Филипповой и директора ГУП «Биологические очистные сооружения» минстроя Чувашии Сергея Анисимова. По данным следствия, злоумышленники совместно с другими пособниками реализовывали аферу с незаконным получением субсидий на 20 млн рублей через ряд аффилированных с Владимиром Аврелькиным подставных фирм, говорится в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о проведении обысков в квартирах предполагаемых сообщников чиновников. Дело расследует УФСБ по Чувашии, которое, по данным издания, уже приступило к обыскам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2018 года был взят под арест вице-премьер Владимир Аврелькин. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия»). Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках предоставления субсидий из республиканского бюджета. Двум его предполагаемым сообщникам следствие инкриминирует пособничество. Ранее Анисимов был взят под стражу, Филиппова находится под домашним арестом.

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