Скелет человека откопали рабочие у жилого дома в центре Москвы

Москва, , 14:37 — REGNUM В центре Москвы найдены скелетированные останки человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, инцидент произошёл накануне, 10 января.

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«Фрагменты черепа и скелета были обнаружены при производстве земельных работ вблизи жилого дома по улице Остоженке», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту дознаватели начали проверку. По предварительным данным, ранее территория, где были обнаружены останки, использовалась для захоронения.

Обстоятельства произошедшего и личность потерпевшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее человеческие останки были обнаружены в шахте лифта в районе Бирюлево Восточное в Москве. О произошедшем в полицию сообщил управляющий компании по аренде складских и офисных помещений. По данным следователей, смерть человека наступила более 25 лет назад.

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