В Донбассе от переохлаждения умер боевик ВСУ

Гадяч, Украина, 11 января 2019, 14:28 — REGNUM В зоне проведения так называемой «Операции объединённых сил» (бывшая АТО) от переохлаждения погиб житель Полтавской области, сообщил телеканал 112.ua.
«Печальная весть пришла в город Гадяч. В зоне ООС погиб наш земляк Крупский Владимир Владимирович», — сказано на странице одного из земляков погибшего.
О деталях случившегося рассказал заместитель военного комиссара Полтавской области по работе с личным составом подполковник Эдуард Бородай:
«Умер от переохлаждения во время эвакуации из частично затопленной бронированной машины, которая во время движения попала в замерзшее водохранилище карьера».
Напомним, ранее разведка ЛНР сообщила, что в больницы с обморожением попало двенадцать членов украинских вооружённых формирований.
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По состоянию на 8 января 2018 года известно о более чем тысяче жителей Украины, которые попали в больницу с симптомами переохлаждения и обморожения.
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