В Новосибирске главврача детской больницы будут судить за хищение и взятки

Новосибирск, , 14:15 — REGNUM В Новосибирске руководителей детской городской клинической больницы будут судить за хищение 8,5 млн рублей бюджетных средств. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, по уголовному делу в отношении бывшего главного врача Детской городской клинической больницы №3 и заместителя главврача обвинительное заключение уже утверждено.

«В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьёй «О мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «Получение должностным лицом через посредника взятки в крупном и значительном размерах (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ), — уточнили в ведомстве.

Как рассказали в прокуратуре, поводом для возбуждения и расследования этого уголовного дела послужили материалы проверки. По данным следствия, с 2015 год по 2016 год бывший главврач детской горбольницы совместно со своим заместителем и сотрудником страховой компании похитили деньги учреждения, которые пациенты платили за пребывание в палатах повышенной комфортности. Пребывание в сервисных палатах оплачивалось под видом оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию без договора на предоставление платных услуг, деньги при этом в кассу учреждения не поступали. Таким образом были похищены принадлежащие больнице 8,5 млн рублей.

Главврач также обвиняется ещё в двух эпизодах получения взяток на общую сумму 800 тыс. рублей — за лоббирование интересов трёх юридических лиц по проводимым аукционам на поставки товаров для нужд медучреждения.

В настоящее время уголовные дела поступили переданы в Заельцовский районный суд Новосибирска.