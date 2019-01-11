В игровой зоне торгового центра в Ульяновске произошёл пожар

Ульяновск, , 14:01 — REGNUM В Ульяновске прокуратура начала проверку по факту возгорания в торговом центре «Созидатель». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, инцидент произошёл накануне, 10 января, во второй половине дня.

Читайте также: В Саратове 400 человек эвакуированы из горящего торгового центра

Уточняется, что возгорание одного из светильных приборов в ТЦ произошло возле детской игровой площадки. При этом сотрудники центра самостоятельно справились с возгоранием ещё до прибытия первых пожарных расчётов. Однако, по свидетельству очевидцев, эвакуация посетителей при этом не проводилась.

«Прокуратура Заволжского района Ульяновска проверяет деятельность сотрудников подразделения системы МЧС на предмет контроля за устранением администрацией названного торгового центра ранее выявленных нарушений требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ГУ МЧС по региону заявили, что пожарная сигнализация торгового центра сработала, после этого это на место выехали сотрудники подразделений МЧС. В ведомстве также начали доследственную проверку по факту возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, по данным МЧС, в России произошло порядка 80 пожаров в торговых центрах. Основная причина 62% из них — проблемы в работе электрооборудования. Так, в большинстве случаев пожары происходят из-за неисправности осветительной арматуры, электросварочного оборудования, электропроводов, а также в результате коротких замыканий и перегрузки.

Читайте ранее в этом сюжете: В МЧС назвали причину большинства пожаров в торговых центрах