В калужском посёлке Полотняный Завод на пожаре погибла 82-летняя женщина

Калуга, , 13:46 — REGNUM Пожар в частном доме произошел в поселке Полотняный Завод Калужской области в ночь на 11 января 2019 года. В результате пожара погибла проживавшая в доме женщина 1937 года рождения, сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СК России по Калужской области Игорь Беляев.

По предварительным данным, очаг возгорания находился у газовой плиты, ручка одной из конфорок находилась во включенном состоянии. Видимых телесных повреждений криминального характера на теле погибшей не имеется. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, причина пожара устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области с начала 2019 года произошло 23 пожара: погиб один человек и сгорело в огне 26 животных. По итогам пожаров материальный ущерб составил более трех миллионов рублей.

Согласно статистике, семь из десяти пожаров происходит в жилом секторе. Причин их возникновения несколько: нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов, печей и дымоходов. Нередко пожары становятся последствием злоупотребления спиртным и неосторожности при курении. Между тем, количество происшествий в наступившем 2019 году осталось на уровне начала 2018 года.

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