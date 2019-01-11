В Забайкалье возбудили дело после обнаружения мышьяка в питьевой воде

Нерчинск, Забайкальский край, , 13:44 — REGNUM В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело после проверки информации СМИ о ненадлежащем качестве питьевой воды в поселке Приисковом Нерчинского района, сообщает 11 января пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным следствия, в июле 2018 года сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы питьевой воды в поселке, по результатам испытаний в нескольких пробах было выявлено превышение допустимого содержания мышьяка до 40 раз.

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Установлено, что должностные лица ведомства, выявив ухудшение качества воды, не проинформировали об этом органы местного самоуправления и скрыли тем самым информацию о фактах, которые создают опасность для жизни и здоровья населения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей»). В настоящее время жителям поселка организована поставка качественной воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Забайкалье после месяца проливных дождей началось наводнение, после чего ухудшилось качество питьевой воды.

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