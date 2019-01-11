Вылетевший из Москвы в Белгород самолет экстренно сел во «Внуково»

Москва, , 13:39 — REGNUM Пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн» рейсом Москва — Белгород экстренно сел в аэропорту «Внуково» из-за подозрения на незакрытую дверь салона, сообщает 11 января «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

Отмечается, что лайнер вылетел из «Внуково» в Белгород сегодня утром, однако в кабине сработал датчик незакрытия пассажирской двери.

«Командир принял решение вернуться во «Внуково» и дополнительно проверить самолет», — сказал источник.

По данным издания, лайнер, на борту которого находились 47 человек, благополучно приземлился в аэропорту, никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пассажирский самолет, следовавший из Сочи в Москву, совершил вынужденную посадку в Воронеже.

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