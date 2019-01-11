В Днепропетровской области закрыли подпольную фабрику

Жёлтые воды, Украина, , 13:00 — REGNUM Правоохранители Днепропетровской области пресекли деятельность компании, занимавшейся незаконным изготовлением фальшивых сигарет, а также их контрабандой, сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко 11 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Во время обысков в городе Жёлтые Воды силовики обнаружили четыре производственные линии, 144 тыс. фальшивых акцизных марок, более 5 млн пачек готовых сигарет, а также сырьё для их изготовления.

По оценкам правоохранителей, мощность производства позволяла изготавливать около 3 млн пачек сигарет еженедельно.

«По предварительным данным, организаторы незаконной деятельности получали ежемесячно до $3 млн прибыли ежемесячно», — отметил Лысенко.

Напомним, в конце ноября 2018 года в районе посёлка Черноморка Одесской области к берегу прибило баржу с пятью миллионами контрабандных сигарет на борту. В СМИ отметили, что данную баржу уже не первый раз ловят на перевозке контрабанды.

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