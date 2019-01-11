В Ярославле первоклассница умерла от менингита в новогодние праздники

Ярославль, , 13:00 — REGNUM Следственный комитет начал проверку по факту гибели в Ярославле 7-летней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Девочка умерла в новогодние каникулы от менингита. Родители обратились в областную детскую больницу, но ребенок не был госпитализирован.

Действительно было обращение в приемный покой детской областной больницы 1 января 2019 года. Было проведено обследование ребенка, рекомендована была госпитализация, но законный представитель ребенка отказался от госпитализации, подписав официальный отказ. В последующем ребенок был доставлен с машиной скорой помощи с резким ухудшением в критическом состоянии», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Следователям предстоит установить, все ли сделали врачи при обращении, чтобы сохранить жизнь ребенка.

Департамент здравоохранения также ведет проверку по этому факту. В классе, где училась девочка, объявлен карантин. Как сообщили в департаменте образования мэрии Ярославля, в школе была проведена санитарная обработка мест общего пользования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области возбуждено уголовное дело после смерти ребенка