Учителя в Чувашии обвиняют в надругательстве над ребёнком

Чебоксары, , 12:18 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске завершено расследование уголовного дела в отношении чебоксарца, которого обвиняют в надругательстве над первоклассницей. По данным следствия, преступления совершались во время занятий по шашкам, которые проходили в школе, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Перед судом предстанет 80-летний чебоксарец, обвиняемый в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней»). Дело направлено в суд.

Согласно материалам дела, преступления совершались в Новочебоксарске, где в одной из школ с ведома администрации были организованы внеурочные занятия по шашкам с семилетней девочкой.

«Днём 26 июля 2018 года во время одного из таких занятий злоумышленник совершил в отношении ребёнка действия сексуального характера. О случившемся девочка рассказала вечером своей матери, после чего та обратилась в правоохранительные органы. В ходе следствия установлено, что в июле 2018 года злоумышленник дважды совершал в отношении нее аналогичные преступления», — сказал Олег Дмитриев.

Обвиняемый арестован. Его причастность к преступлениям подтверждается собственными показаниями, показаниями потерпевшей и свидетелей, а также заключениями медицинской, генетической и биологической экспертиз.

«Оснований для признания его невменяемым не имеется, в то же время у него выявлены признаки педофилии», — сообщили в следственном управлении.

По результатам расследования уголовного дела в администрацию школы внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений.

Напомним, в Чувашии продолжается расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Красноармейского района Чувашии, на которого завели дело за насильственные сексуальные действия в отношении 11-летней девочки. В декабре 2018 года стало известно, что следствие подозревает ещё в шести преступлениях аналогичного характера. Дело было возбуждено после того, как в сентябре 2018 года злоумышленник, по данным следствия, находясь в лифте жилого дома, совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки и скрылся.

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