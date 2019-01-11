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На Бали двое туристов из России упали в ущелье

Происшествия

Российские дипломаты готовы оказать консульское содействие пострадавшим соотечественникам

Джакарта, 11 января 2019, 12:13 — REGNUM  Двое туристов из России попали в больницу после падения в ущелье на курортном острове Бали. Об этом сообщает посольство РФ в Индонезии.

«По имеющейся информации, 11 января на острове Бали были госпитализированы двое российских туристов в результате падения в ущелье глубиной десять метров», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве также рассказали, что в настоящее время идет выяснение причин произошедшего. Также отмечается, что российские дипломаты готовы оказать консульское содействие пострадавшим соотечественникам.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сотрудники Горной службы спасения (ГСС) Сербии выручили из снежного плена двух граждан России, чей автомобиль застрял на одном из горных перевалов.

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Происшествия с гражданами России за границей
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