В Зимбабве задержаны подозреваемые в краже портфеля экс-президента Мугабе

Хараре, , 12:10 — REGNUM Трое подозреваемых доставлены в суд Зимбабве по обвинению в краже портфеля с 150 тысячами долларов США, принадлежащего экс-президенту Зимбабве Роберту Мугабе. Об этом сообщает BBC Swahili.

Подозреваемых обвиняют в растрате денег на автомобили, дома и скот. Доллары США очень ценятся в Зимбабве, в отличие от национальной валюты.

Родственница Мугабе — Констанция Мугабе также в числе подозреваемых, по сообщениям правительственных СМИ.

У Констанции были ключи от дома Мугабе в районе Звимба на окраине столицы Хараре. Остальные подозреваемые были наняты для сокрытия улик.

Преступление произошло между первыми числами декабря 2018 года и началом января 2019. Точная дата неизвестна.

После смещения Мугабе с поста президента у 94-летнего политика начались проблемы со здоровьем, и он отправился на лечение в Сингапур. Неизвестно, находился ли экс-президент дома в момент кражи.

Трое подозреваемых отпущены под залог. Полиция сообщает, что четвертый подозреваемый все еще разыскивается.