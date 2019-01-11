Массовая авария с гибелью людей под Воронежем стала уголовным делом

Воронеж, , 11:55 — REGNUM По факту массовой автоаварии в Воронежской области, произошедшей 9 января на федеральной трассе М-4 «Дон», возбуждено уголовное дело, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова. В аварии с участием пяти автомобилей погибли два человека, в том числе — шестилетняя девочка.

«Следственным отделением ОМВД России по Верхнемамонскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по факту ДТП на федеральной трассе», — сообщила Наталья Куликова.

«В настоящее время по делу назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Опрошены очевидцы ДТП. Транспортные средства осмотрены на предмет технической исправности и приобщены к материалам уголовного дела, как вещественное доказательство», — добавила представитель ГУ МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января около 18:40 на 697 км автодороги М-4 «Дон» столкнулись пять автомобилей — четыре легковых и КамАЗ. В результате аварии один человек погиб на месте. Позже в больнице скончалась шестилетняя пассажирка одного из автомобилей — жительница Московской области. Еще семеро пострадавших попали в больницы с различными травмами — жители Астраханской области. Ставропольского края и Подмосковья. В числе пострадавших — 12-летняя девочка и девятилетний мальчик.

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