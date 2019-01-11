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В Краснодарском крае при пожаре в частном доме погиб 3-летний ребенок

Происшествия

Следователи проводят проверку

Краснодар, 11 января 2019, 11:53 — REGNUM  В Краснодарском крае следователи выясняют обстоятельства гибели трехлетнего мальчика в результате пожара в одном из частных жилых домов в хуторе Карла Маркса, сообщает пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

Установлено, что в доме проживала 39-летняя женщина вместе с тремя малолетними детьми. Около 05:00 (мск) 11 января женщина проснулась от запаха гари и увидела, что одеяло, которое висело рядом с печью, тлеет.

Взяв в руки шестилетнего ребенка, она выбежала на улицу, сообщила о случившемся соседям и вернулась обратно за младшим сыном, однако в дом попасть уже не смогла из-за сильного задымления. Старшая дочь находилась в это время у своего отца.

Прибывшие на место пожарные обнаружили тело 3-летнего мальчика. По одной из версий, пожар мог произойти из-за перекаливания печи.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате пожара в одном из частных жилых домов в поселке Тисульский Кемеровской области погибли шесть человек, в том числе трое детей.

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Пожары в жилых домах
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