Калужских предпринимателей подозревают в преднамеренном банкротстве — МВД

Калуга, , 11:25 — REGNUM В Калужской области должностным лицам общества с ограниченной ответственностью предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве организации. Как сообщили 11 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора и заместителя директора общества с ограниченной ответственностью.

По версии следствия, бизнесмены совершили сделки по безвозмездному отчуждению всех активов организации в пользу иных подконтрольных юридических лиц. После этого данные граждане приняли решение о добровольной ликвидации ООО, подав в суд заявление о банкротстве.

Соответствующие действия повлекли причинение крупного ущерба кредиторам организации и налоговому органу на общую сумму около 59 миллионов рублей, а также банкротство предприятия.

В настоящее время подозреваемым предпринимателям предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преднамеренное банкротство». В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, на их имущество наложен арест. Материалы уголовного дела будут направлены для рассмотрения в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года депутаты Госдумы обратились к генерального прокурору РФ Юрию Чайке и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой активизировать работу по расследованию участившихся фиктивных и преднамеренных банкротств. По мнению парламентариев, ежегодно число банкротств, которые сопровождаются действиями по выводу активов, увеличивается. При этом процедура банкротства для кредиторов практически неэффективна — кредиторы могут удовлетворить менее 5% своих требований, в то время как в Евросоюзе этот показатель достигает 50%.