В Карелии более 20 населённых пунктов остались без электроснабжения

Лахденпохья, Карелия, 11 января 2019, 11:18 — REGNUM В Карелии 22 населенных пункта в Лахденпохском районе остались без электричества из-за сильного ветра и снегопада, сообщает филиал МРСК Северо-Запада «Карелэнерго».
Отмечается, что 11 января произошло технологическое нарушение в работе электрических сетей на линии электропередачи напряжением 35 кВ «Липпола — Кузнечное».
Для выполнения восстановительных работ направлены две бригады в количестве пяти человек и двух единиц техники.
По данным синоптиков, в регионе сегодня ожидаются сильный снег, метель, в ряде районов ветер с сильными порывами.
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