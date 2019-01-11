В Карелии более 20 населённых пунктов остались без электроснабжения

Лахденпохья, Карелия, , 11:18 — REGNUM В Карелии 22 населенных пункта в Лахденпохском районе остались без электричества из-за сильного ветра и снегопада, сообщает филиал МРСК Северо-Запада «Карелэнерго».

Отмечается, что 11 января произошло технологическое нарушение в работе электрических сетей на линии электропередачи напряжением 35 кВ «Липпола — Кузнечное».

Для выполнения восстановительных работ направлены две бригады в количестве пяти человек и двух единиц техники.

По данным синоптиков, в регионе сегодня ожидаются сильный снег, метель, в ряде районов ветер с сильными порывами.

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