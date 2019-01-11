За новогодние праздники сотрудники МЧС спасли более 1600 человек

Москва, , 11:07 — REGNUM В России во время новогодних каникул сотрудниками МЧС в результате чрезвычайных ситуаций, происшествий и во время пожаров были спасены свыше 1600 человек, сообщили в МЧС.

Всего за новогодние каникулы произошло две чрезвычайные ситуации, 204 крупных происшествия и более 5400 пожаров.

Также сотрудники МЧС дежурили на мероприятиях в Новый год и на Рождество Христово. В более праздничных мероприятиях были задействованы более 60 тыс. человек и более 12,5 тыс. единиц техники.

Число пожаров в новогодние праздники в Чувашии выросло на 47%

В МЧС отметили, что в новогодние дни увеличилось количество ДТП в Центральном и Приволжском федеральных округах. Так, произошло более 1,1 тыс. ДТП, спасены более 400 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве участие в новогодних праздниках приняли 12,6 млн человек. При этом мэр столицы Сергей Собянин остался доволен работой городских служб Москвы в новогодние дни.

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