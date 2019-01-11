Пятница, 11 Января 2019 года
11:46:06 МСК

За новогодние праздники сотрудники МЧС спасли более 1600 человек

Происшествия

Произошло 204 крупных происшествия и более 5400 пожаров

Москва, 11 января 2019, 11:07 — REGNUM  В России во время новогодних каникул сотрудниками МЧС в результате чрезвычайных ситуаций, происшествий и во время пожаров были спасены свыше 1600 человек, сообщили в МЧС.

Всего за новогодние каникулы произошло две чрезвычайные ситуации, 204 крупных происшествия и более 5400 пожаров.

Также сотрудники МЧС дежурили на мероприятиях в Новый год и на Рождество Христово. В более праздничных мероприятиях были задействованы более 60 тыс. человек и более 12,5 тыс. единиц техники.

Число пожаров в новогодние праздники в Чувашии выросло на 47%

В МЧС отметили, что в новогодние дни увеличилось количество ДТП в Центральном и Приволжском федеральных округах. Так, произошло более 1,1 тыс. ДТП, спасены более 400 человек.

Читайте также: Новогодние торжества в Москве посетили 12,6 млн человек

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве участие в новогодних праздниках приняли 12,6 млн человек. При этом мэр столицы Сергей Собянин остался доволен работой городских служб Москвы в новогодние дни.

Подробнее: Собянин доволен работой городских служб Москвы в новогодние дни

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить