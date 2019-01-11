ВСУ выпустили 50 единиц боеприпасов по территории ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, , 11:01 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины восемь раз открывали огонь по территории ДНР, сообщили 11 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и горловском направлениях ВСУ использовали 82-мм миномёты, выпустив по пять мин, а также применили гранатомёты разных типов и вооружение БМП.

На мариупольском направлении зафиксировано применение крупнокалиберного оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6−7), Ясиноватая, Крутая Балка, Жабичево, Донецк (Вольво-центр)», — отметили в СЦКК.

Общее количество боеприпасов, выпущенных по территории ДНР составило 50 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 10 января украинские силовики обстреляли автомобиль коммунального предприятия «Вода Донбасса», в результате чего были ранены трое сотрудников предприятия.

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