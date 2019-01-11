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В Индонезии в 2018 году произошло 23 «разрушительных» землетрясения — СМИ

Происшествия

В 2017 году в Индонезии было зарегистрировано 19 подобных землетрясений

Джакарта, 11 января 2019, 11:03 — REGNUM  Национальный центр землетрясений агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметил, что в 2018 году на территории Индонезии произошло 23 землетрясения, которые имели разрушительные последствия, сообщает Antaranews.

Известно, что большинство землетрясений в Индонезии были вызваны активными разломами, и только четыре были спровоцированы активностью тектонических плит.

Представители агентства напомнили, что в 2017 году было зарегистрировано 19 разрушительных землетрясений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что за 2018 год в Индонезии произошло 11 577 землетрясений различной интенсивности.

Подробности: В Индонезии произошло более 11 тыс. землетрясений за 2018 год

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Землетрясения
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