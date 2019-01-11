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Названы вероятные причины инцидента в Тушинском тоннеле

Происшествия

В настоящее время выяснением причин происшествия занята межведомственная комиссия

Москва, 11 января 2019, 10:21 — REGNUM  Возможной причиной инцидента, приведшего к частичному подтоплению Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе, могли стать автодорожные работы начала 2000-х годов. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы».

Отмечается, что в настоящее время выяснением причин происшествия занята межведомственная комиссия, представители которой уже осмотрели осушенный участок межшлюзового бьефа.

«Причиной происшествия могли стать проводившиеся в начале 2000-х годов работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве новой ветки автомобильного тоннеля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, утром 10 января в Тушинском тоннеле произошел провал грунта на площади 75 кв. м. Вода пошла через прорыв дамбы на Сходненской улице, и потоки вылились в тоннель. Автомобильное движение по тоннелю было остановлено, а открытый участок дамбы изолирован. Позднее движение по тоннелю было восстановлено.

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Провалы, размывы, просадки грунта в Москве
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