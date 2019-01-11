Пятница, 11 Января 2019 года
10:14:55 МСК

Три человека погибли при крушении рыболовецкого судна в Южной Корее

Происшествия

Еще два человека числятся пропавшими без вести

Тхонъён, Южная Корея, 11 января 2019, 10:14 — REGNUM  В результате крушения рыбацкой лодки у побережья Южной Кореи погибли не менее трех человек, сообщает 11 января Yonhap News.

По данным издания, два человека числятся пропавшими без вести, еще один находится без сознания.

Напомним, инцидент произошел в 80 км югу от острова Йогджи. На борту судна находились 14 человек, во время спасательных работ умер капитан судна, двое человек находились без сознания. Всех пострадавших госпитализировали в больницу города Йосу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Южной Кореи перевернулось рыболовное судно

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить