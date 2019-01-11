Три человека погибли при крушении рыболовецкого судна в Южной Корее

Тхонъён, Южная Корея, , 10:14 — REGNUM В результате крушения рыбацкой лодки у побережья Южной Кореи погибли не менее трех человек, сообщает 11 января Yonhap News.

По данным издания, два человека числятся пропавшими без вести, еще один находится без сознания.

Напомним, инцидент произошел в 80 км югу от острова Йогджи. На борту судна находились 14 человек, во время спасательных работ умер капитан судна, двое человек находились без сознания. Всех пострадавших госпитализировали в больницу города Йосу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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