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Пограничники Казахстана пресекли контрабанду комплектующих телефонов из КНР

Происшествия

Женщина пыталась пронести дисплеи с материнскими платами и корпусы телефонов общим весом 88 кг

Алма-Ата, Казахстан, 11 января 2019, 09:43 — REGNUM  Сотрудники пограничного контроля международного центра пограничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» задержали гражданку Казахстана, которая пыталась незаконно провести комплектующие для мобильных телефонов, сообщили 11 января в пресс-службе пограничной службы Комитета национальной безопасности республики.

35-летняя женщина пыталась пронести 1085 дисплеев с материнскими платами и 230 корпусов телефонов общим весом 88 кг. Сотрудники пограничного контроля также обнаружили бесхозный груз, который содержал 100 мобильных телефонов и лекарства китайского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным общественного фонда «Трансперенси Казахстан», от 60 до 90% ввозимых из Китая в Казахстан товаров групп «одежда» «обувь», «носочно-чулочная продукция», «постельное белье», «мебель», «игрушки», «фрукты и овощи», «транспортные средства» являются контрабандными.

Читайте ранее в этом сюжете: Контрабанда в Казахстане: каковы объемы нарушений на таможне

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Контрабанда и борьба с ней
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