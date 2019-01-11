Пограничники Казахстана пресекли контрабанду комплектующих телефонов из КНР

Алма-Ата, Казахстан, , 09:43 — REGNUM Сотрудники пограничного контроля международного центра пограничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» задержали гражданку Казахстана, которая пыталась незаконно провести комплектующие для мобильных телефонов, сообщили 11 января в пресс-службе пограничной службы Комитета национальной безопасности республики.

35-летняя женщина пыталась пронести 1085 дисплеев с материнскими платами и 230 корпусов телефонов общим весом 88 кг. Сотрудники пограничного контроля также обнаружили бесхозный груз, который содержал 100 мобильных телефонов и лекарства китайского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным общественного фонда «Трансперенси Казахстан», от 60 до 90% ввозимых из Китая в Казахстан товаров групп «одежда» «обувь», «носочно-чулочная продукция», «постельное белье», «мебель», «игрушки», «фрукты и овощи», «транспортные средства» являются контрабандными.

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