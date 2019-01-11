В США двух школьниц подозревают в убийстве матери из-за мобильных телефонов

Вашингтон, , 09:21 — REGNUM В США две сестры-школьницы подозреваются в убийстве собственной матери, вызванном ссорой из-за мобильных телефонов, пишет газета Kronen Zeitung.

Тело 32-летней афроамериканки Эрики Холл было обнаружено 4 января во дворе ее дома в городке Магнолия возле машины (штат Миссисипи). Женщина скончалась от многочисленных ранений. Тревогу подняли соседи, обнаружив включенные фары автомобиля и не сумев дозвониться до Холл.

Полиция подозревает в убийстве двух ее дочерей 12 и 14 лет. За несколько дней до гибели Эрика Холл уже звонила в полицию и сообщила, что девочки попытались сбить ее автомобилем, однако не стала писать заявление против них. Предполагаемой причиной убийства является ссора, возникшая из-за того, что мать запретила дочерям пользоваться мобильными телефонами.

Младшая из подозреваемых направлена в исправительное учреждение для несовершеннолетних, а достигшая возраста уголовной ответственности 14-летняя предстанет перед судом по обвинению в убийстве. У погибшей остались еще двое детей.