Оренбуржец задержан за взятку сотруднику ФСБ

Бугуруслан, Оренбургская область, , 09:12 — REGNUM В Бугуруслане Оренбургской области под домашний арест поместили местного бизнесмена. Он обвиняется в даче взятки начальнику отделения УФСБ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в конце 2018 года директор фирмы в помещении территориального отделения регионального УФСБ России в городе Бугуруслане лично передал начальнику 300 тысяч рублей. Предприниматель надеялся, что после дачи взятки его не привлекут к ответственности по делу о финансовых манипуляциях при освоении бюджетных денег на ремонт детского сада.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Дача взятки должностному лицу в крупном размере». Фигурант от дачи показаний отказался.

Напомним, в 2018 году в Оренбургской области отмечен значительный рост зарегистрированных преступлений, которые касаются взяточничества. За 10 месяцев по числу фактов получения взяток регион занял шестое место среди субъектов РФ, а по фактам дачи взятки — 14-е место. В прокуратуре области, комментируя такую статистику, подчеркнули, что возросшее число зарегистрированных коррупционных преступлений на территории региона свидетельствует об эффективной деятельности правоохранителей.

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