Четыре подпольных игровых клуба за сутки выявили в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 08:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии раскрыты четыре незаконные игровые точки. Все они располагались в городе Черкесске и были выявлены в течение суток, 9 января, при проведении сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Незаконная деятельность велась с применением специализированного оборудования — компьютерной техники с использованием сети интернет. Все вещественные доказательства изъяты. Предполагаемые организаторы подпольных клубов установлены. В настоящее время ожидается принятие процессуального решения по ним.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в столице Карачаево-Черкесии были выявлены четыре подпольных казино, в которых с помощью игрового оборудования и использования информационно-телекоммуникационных сетей велась незаконная деятельност. Их владельцем оказался 28-летий житель аула Малый Зеленчук. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Изъято 34 компьютера, в которых были установлены программы для азартных игр.

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